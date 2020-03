NHL: Washington vyhral na ľade Minnesoty, Pánik sa blysol gólom

Výsledky:



New York Rangers - Philadelphia 3:5, Florida - Calgary 0:3, Columbus - Vancouver 5:3, Minnesota - Washington 3:4 /Pánik za hostí 1+0/, Anaheim - New Jersey 0:3, Vegas - Los Angeles 1:4

New York 2. marca (TASR) - Slovenský hokejista Richard Pánik prispel jedným gólom k víťazstvu Washingtonu Capitals v nočnom zápase zámorskej NHL na ľade Minnesoty Wild 4:3. Pre dvadsaťdeväťročného útočníka to bol ôsmy presný zásah v prebiehajúcej sezóne, dokopy nazbieral 17 bodov.Hokejisti Philadelphie Flyers zvíťazili v Madison Square Garden nad domácim New Yorkom Rangers 5:3, rovnakým výsledkom sa skončil aj duel Columbusu s Vancouverom.