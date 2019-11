NHL: Foligno dostal za úder lakťom do tváre Bellemarea dištanc

New York 12. novembra (TASR) - Kapitán Columbusu Nick Foligno dostal od vedenia NHL trojzápasový dištanc za nebezpečný zákrok na Pierrea-Edouarda Bellemarea v sobotnom zápase s Coloradom. Tridsaťdvaročný hokejista navyše počas trvania trestu príde o svoj plat, suma 88.700 dolárov poputuje do hráčskeho rezervného fondu.



Útočník Blue Jackets zasiahol v druhej tretine v plnej rýchlosti Bellemarea lakťom do hlavy, za čo dostal od rozhodcov päťminútový i osobný 10-minútový trest. Francúz utrpel ľahší otras mozgu. Foligno tak vynechá najbližšie zápasy s Montrealom, St. Louis a ďalší s Canadiens, do hry sa bude môcť vrátiť až vo štvrtok 21. novembra v domácom dueli s Detroitom. Informoval o tom oficiálny web profiligy.