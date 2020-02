NHL: Francouz priviedol Colorado k piatemu triumfu za sebou

NHL - sumáre:



PHILADELPHIA FLYERS - NEW YORK RANGERS 5:2 (1:0, 2:0, 2:1)



Góly: 17. Couturier (Voráček, Provorov), 33. Van Riemsdyk (Aube-Kubel, Laughton), 36. Giroux (Voráček), 43. Giroux (Voráček, Konecny), 53. Hayes (Voráček, Laughton) – 3. Fast (Panarin), 60. Howden (Fox, Bučnevič). Brankári: Hart - Georgijev, strely na bránkaru: 40:28, 19.581 divákov







COLUMBUS BLUE JACKETS - MINNESOTA WILD 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)



Góly: 7. Eriksson Ek (Greenway, Pateryn), 7. Spurgeon (Fiala, Suter), 31. Hartman (Koivu, Parise), 33. Parise (Greenway, Brodin), 53. Fiala (Parise, Staal). Brankári: Korpisalo (33. Kivlenieks) - Stalock, strely na bránku: 24:26, 18.955 divákov







CAROLINA HURRICANES - COLORADO AVALANCHE 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)



Góly: 46. Teräväinen (Aho, Skjei), 48. Teräväinen (Slavin, Aho) – 7. Jost (Johnson, Girard), 33. Jost (Makar), 58. Girard (Landeskog, Namestnikov). Brankári: Forsberg - Francouz, strely na bránku: 47:32, 18.680 divákov







VEGAS GOLDEN KNIGHTS - BUFFALO SABRES 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)



Góly: 12. Roy (Cousins, Holden), 44. Karlsson (Pacioretty, Stephenson), 46. Smith (Šťastný, Whitecloud), 59. Smith (Marchessault) – 3. Kahun (Johansson, Vesey), 60. Skinner (Montour, McCabe). Brankári: Lehner - Hutton, strely na bránku: 28:34, 18.404 divákov







ANAHEIM DUCKS – PITTSBURGH PENGUINS 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)



Góly: 15. Heinen (Sherwood, Manson), 30. Getzlaf (Steel, Milano), 38. Guhle – 22. Zucker (Pettersson, Schultz), 59. Zucker (McCann, Pettersson). Brankári: Gibson - Murray, strely na bránku: 21:30, 16.588 divákov







New York 29. februára (TASR) - Hokejisti Colorada zvíťazili v zápase NHL na ľade Caroliny 3:2 a dosiahli piaty triumf za sebou. Výrazne im k tomu pomohol brankár Pavel Francouz, ktorý predviedol 45 zákrokov. Avalanche sú na 2. mieste v tabuľke Západnej konferencie o tri body za St. Louis, no majú dva zápasy k dobru. Carolina je deviata vo Východnej konferencii.Carolina zasypala Francouza veľkým množstvom striel, za chrbát však pustil iba dva puky.povedal pre zámorské médiá český brankár. Jeho náprotivok Anton Forsberg odohral v profilige prvý zápas od 26. marca 2018, Petr Mrázek i James Reimer sa zranili v sobotňajšom dueli s Torontom. Dva gólyzaznamenal Tyson Jost, na druhej strane sa podaril rovnaký zápis Teuvovi Teräväinenovi. Sebastian Aho mal dve asistencie a natiahol bodovú šnúru už na 14 duelov. Colorado vyhralo na ľade súpera siedmykrát v sérii, čím vyrovnalo klubový rekord z roku 1999.Philadelphia zdolala doma New York Rangers 5:2 a natiahla víťaznú šnúru na päť duelov. Hrdinombol český útočník Jakub Voráček, ktorý nazbieral štyri asistencie a vyrovnal svoje bodové maximum v jednom zápase. Jeho útok s Claudoom Girouxom (2+0) a Seanom Couturierom (1+1) sa prezentoval ôsmimi bodmi.pochválil ich kouč Alain Vigneault. Rangers prišli v prvej tretine o útočníka Chrisa Kreidera, ktorý v snahe zblokovať strelu súpera utrpel zlomeninu nohy. Hostia nenatiahli deväťzápasovú šnúru výhier u súperov a zostávajú na rovnakom počte bodov ako Carolina, dva body za Columbusom v boji o play off.Alex Stalock priviedol 24 zákrokmi Minnesotu k hladkému triumfu 5:0 na ľade Columbusu, jeho tím vyhral tretíkrát za sebou. Wild sa tak dostali na rozdiel jediného bodu k Nashvillu a Winnipegu v boji o posledné miesto do play off v Západnej konferencii.tešil sa Stalock, ktorý má v tejto sezóne na konte štyri shutouty a celkovo deväť v NHL. Minnesota dala v troch dueloch spolu 17 gólov, čo je vyrovnanie klubového rekordu z roku 2009. Hostia vyhnali z bránky Joonasa Korpisala, ktorý inkasoval štyrikrát za 33 minút. Kevin Fiala a Zach Parise si pripísali po dva body za gól a asistenciu.Vegas Golden Knights natiahli víťaznú šnúru už na osem zápasov po triumfe nad Buffalom 4:2. Je to vyrovnanie klubového rekordu z prelomu rokov 2017/2018. Robin Lehner k tomu pri svojom debute v novom drese po trejde z Chicaga prispel 32 zákrokmi. Reilly Smith skóroval dvakrát za domácich, ktorí si upevnili post lídra Pacifickej divízie.povedal Smith. Hneď vo svojom prvom striedaní za Buffalo sa strelecky presadil Dominik Kahun, ale hostia náskok stratili a v tretej tretine už dominoval súper.hneval sa kouč Buffala Ralph Krueger.Naďalej sa nedarí Pittsburghu, na ľade Anaheimu (2:3) prehral už piaty duel za sebou. Naposledy mal takúto negatívnu sériu v decembri 2011 a januári 2012, keď to bolo šesť stretnutí.dal Jason Zucker.