Frolík a Neal mieria na skúšku do St. Louis, Gusev do Toronta

New York 18. septembra (TASR) - Vedenie klubu NHL St. Louis Blues podpísalo v piatok skúšobné kontrakty s útočníkmi Jamesom Nealom a Michaelom Frolíkom, ktorí v nadchádzajúcom prípravnom kempe zabojujú o riadne zmluvy. Ruský hokejista Nikita Gusev zasa absolvuje skúšku v tíme Toronto Maple Leafs, centra Frederika Gauthiera otestuje New Jersey Devils.



Tridsaťtriročný Čech Frolík sa pokúsi oživiť svoju profiligovú kariéru. V minulej sezóne odohral v NHL iba osem zápasov v drese Montrealu, v ktorých nebodoval, ďalšie dve stretnutia absolvoval v nižšej zámorskej súťaži AHL v tíme Laval Rocket, ktorý je farmou Canadiens. Ďalší skúsený krídelník Neal nazbieral v uplynulom ročníku päť gólov a päť asistencií v 29 dueloch v drese Edmontonu. Oilers ho po sezóne vykúpili zo zmluvy a stal sa voľným hráčom.



Dvadsaťdeväťročný Gusev nedokázal v minulej sezóne nadviazať na svoj vydarený premiérový profiligový ročník 2019/2020, pripísal si iba štyri góly a šesť asistencií v 31 zápasoch v dresoch New Jersey a Floridy. Informácie priniesli weby TSN a SB Nation.