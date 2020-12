Frolík mieri k Tatarovi do Montrealu, podpísal ročný kontrakt

New York 23. decembra (TASR) - Hokejový klub NHL Montreal Canadiens podpísal ročný jednocestný kontrakt na 750.000 dolárov s českým útočníkom Michaelom Frolíkom. V kanadskom tíme sa tak stretne so slovenským krídelníkom Tomášom Tatarom.



Tridsaťdvaročný Frolík začne v NHL už svoju trinástu sezónu. V minulom ročníku odohral za Calgary Flames a Buffalo Sabres spolu 57 zápasov s bilanciou 6+8. V profilige strelil 159 gólov a pridal 225 asistencií v 850 zápasoch za Floridu Panthers, Chicago Blackhawks, Winnipeg Jets, Calgary a Buffalo.



Do NHL ho draftovali Panthers v prvom kole z 10. miesta v roku 2006. Informácie priniesol sportsnet.ca.