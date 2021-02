NHL: Galchenyuk sa opäť sťahuje, Carolina ho vymenila do Toronta

Toronto 16. februára (TASR) - Americký hokejový útočník Alex Galchenyuk zažil v NHL v priebehu 48 hodín druhú výmenu. Carolina Hurricanes ho poslala do Toronta Maple Leafs za útočníka Jegora Korškova a obrancu Davida Warsofskyho.



Dvadsaťsedemročný Galchenyuk začal sezónu v Ottawe Senators, s ktorou podpísal ako voľný hráč ročný kontrakt na milión dolárov. V ôsmich zápasoch strelil jeden gól a Senators ho v sobotu vymenili spoločne s centrom Cedricom Paquetteom do Caroliny za Ryana Dzingela. V novom tíme sa však dlho neohrial a v kariére bude pokračovať v službách Maple Leafs. V 557 zápasoch základnej časti za Montreal Canadiens, Arizonu Coyotes, Pittsburgh Penguins, Minnesotu Wild a Ottawu strelil Galchenyuk 136 gólov a zaznamenal 321 bodov. V 32 vystúpeniach v play off dal štyri góly a pripísal si deväť asistencií. Toronto bude od sezóny 2018/2019 už jeho šiestym pôsobiskom.



Ruský útočník Korškov hrá v tejto sezóne v KHL, v 53 zápasoch za Lokomotiv Jaroslavľ strelil 16 gólov a nazbieral 31 bodov. Dvadsaťštyriročný hokejista, ktorého Toronto draftovalo v roku 2016, odohral v NHL 16. februára 2020 svoj zatiaľ jediný zápas, v ktorom aj skóroval. Tridsaťročný Warsofsky strelil v 55 zápasoch v profilige za Boston, Pittsburgh, New Jersey a Colorado dva góly a pridal deväť asistencií.