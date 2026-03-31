Utorok 31. marec 2026
Generálny manažér Dallasu Nill predĺžil zmluvu o ďalšie dva roky

Na snímke Jim Nill. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Dallas 31. marca (TASR) - Generálny manažér hokejového tímu NHL Dallas Stars Jim Nill sa s klubom dohodol na predĺžení spolupráce o ďalšie dva roky. Nillova pôvodná sa zmluva mala skončiť po prebiehajúcej sezóne. Potvrdenie o jej predĺžení prišlo menej ako 24 hodín po tom, čo sa uvoľnil rovnaký post v Toronte Maple Leafs, kde skončil Brad Treliving.

Šesťdesiatsedemročný Nill nastúpil do funkcie v roku 2013 a v uplynulých troch sezónach získal Cenu Jima Gregoryho. Tá sa udeľuje najlepšiemu generálnemu manažérovi spomedzi klubov zámorskej ligy. Od jeho príchodu sa Dallas prebojoval do play off celkovo deväťkrát a v ročníku 2019/2020 si zahral finále Stanleyho pohára. Zo súčasných GM sú pri svojom tíme dlhšie len Kevin Cheveldayoff z Winnipegu a Doug Armostrong zo St. Louis. „Mam šťastie, že môžem pracovať s talentovanými ľuďmi, ktorí pomáhajú mne a aj celej organizácii. Je mi cťou pokračovať,“ citovala Nilla agentúra AP.

Pred nočným zápasom z utorka na stredu proti Bostonu má v NHL na konte viac bodov ako Dallas (100) len líder Západnej konferencie Colorado Avalanche (108).
