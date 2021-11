Manažér Ducks Murray rezignoval, ide na protialkoholické liečenie

Anaheim 11. novembra (TASR) - Generálny manažér Anaheimu Ducks Bob Murray odstúpil zo svojej funkcie. Stalo sa tak deň po tom, ako mu jeho hokejový klub NHL nariadil povinné čerpanie dovolenky. Predchádzalo mu zverejnenie správy, že 66-ročný funkcionár čelí vyšetrovaniu ohľadne neprofesionálneho správania sa na pracovisku. Klub a GM v spoločnom vyhlásení uviedli, že Murray podstúpi protialkoholické liečenie.



Murray pracoval v štruktúrach Ducks od roku 2005, bol aj pri zisku Stanleyho pohára v roku 2007. Generálnym manažérom sa stal v novembri 2008 a až do rezignácie bol tretím najdlhšie slúžiacim aktívnym GM v profilige. Podľa agentúry AP sa vyšetrovanie týka údajných verbálnych útokov Murrayho na zamestnancov klubu. "Káčeri" si na interné vyšetrovanie najali právnickú firmu.



"Chcel by som sa ospravedlniť všetkým, ktorých sa dotklo moje správanie. Sľubujem, že v mojom živote sa udejú zmeny, počínajúc zápisom do liečebného programu," uviedol Murray v spoločnom stanovisku. Jeho funkcie sa dočasne ujme Jeff Solomon, ktorý od mája pracoval v klube ako asistent generálneho manažéra. Majitelia Ducks však budú hľadať plnohodnotnú náhradu, meno Murayho nástupcu by chceli oznámiť najneskôr budúci rok v lete.



Murray v roku 2014 získal cenu pre najlepšieho generálneho manažéra sezóny v zámorskej NHL. Počas jeho éry získali Ducks päť titulov v Pacifickej divízii za sebou (2013-17) a dvakrát postúpili do finále play off Západnej konferencie. V uplynulom období sa však výsledky "káčerov" výrazne zhoršili, trikrát za seboou sa neprebojovali do play off a momentálne káder prechádza generačnou prestavbou.