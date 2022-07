Brankár Georgijev požadal NY Rangers o výmenu

New York 2. júla (TASR) - Hokejový brankár Alexander Georgijev požiadal New York Rangers o výmenu. Informoval o tom zámorský magazín The Athletic. Okrem neho požiadal podľa zdroja o výmenu aj útočník Julien Gauthier.



Dvadsaťšesťročný Rus odchytal v uplynulej sezóne 33 zápasov, získal 15 víťazstiev s úspešnosťou zákrokov 89,8 percenta. Celkovo počas svojej kariéry v NHL nastúpil na 129 zápasov, v ktorých získal 58 víťazstiev.