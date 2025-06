Greer sa vrátil do zostavy Panthers pred 3. finále proti Edmontonnu

Sunrise 9. júna (TASR) - A.J. Greer sa vrátil do zostavy hokejistov Floridy Panthers na tretí zápas finálovej série zámorskej NHL proti Edmontonu Oilers. Dvadsaťosemročný útočník vynechal úvodné dva duely pre zranenie, no v noci na utorok už nastúpi vo štvrtom útoku.



Tréner Paul Maurice potvrdil, že Greer nahradil v zostave Jespera Boqvista a absolvuje svoj prvý štart vo finále Stanleyho pohára. „Je to určite splnený sen, ale snažím sa na to takto nemyslieť,“ povedal Greer po rannom rozkorčuľovaní podľa agentúry AP. „Je to pre mňa len ďalší zápas, chcem si ho užiť a sústrediť sa len na svoj ďalší pobyt na ľade.“



Greer počas play off bojoval so zranením, no definitívne vypadol zo zostavy až vo finále Východnej konferencie proti Caroline. Tréner Maurice ocenil jeho tímovosť a schopnosť rozpoznať moment, keď už nebol schopný pokračovať: „Zaslúži si uznanie za to, že to vedel správne vyhodnotiť. Mali sme šťastie, že sme ho stihli doliečiť do takej miery, že si verí v tom, čo robí. Bol pre nás veľmi pozitívnym prínosom.“