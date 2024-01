NHL: Greer utrpel zlomeninu nohy, Calgary bude chýbať osem týždňov

New York 27. januára (TASR) - Kanadský hokejista A.J. Greer nebude k dispozícii Calgary Flames osem týždňov. Dvadsaťsedemročný útočník utrpel zlomeninu nohy v druhej tretiny štvrtkového zápasu s Columbusom (5:2).



"Bol jediným hráčom štvrtej formácie, ktorý hral konzistentne. Vniesol do hry fyzickú silu a určite nám bude chýbať, o tom niet pochýb. Ako ho poznám, bude tlačiť na pílu, aby sa čím skôr vrátil," uviedol pre nhl.com hlavný tréner Flames Ryan Huska.



Greer v prebiehajúcej sezóne odohral 47 duelov, v ktorých nazbieral 10 bodov (6+4). Vo väčšine stretnutí nastupoval vo formácii spoločne so slovenským centrom Adamom Ružičkom, ktorého Calgary umiestnilo v stredu na waiver listinu, odkiaľ si ho stiahla Arizona.