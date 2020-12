Gretzkého kartičku z nováčikovskej sezóny vydražia za milión dolárov

New York 7. decembra (TASR) – Tento týždeň pôjde do dražby v USA zberateľská kartička legendárneho kanadského hokejistu Waynea Gretzkého z jeho nováčikovskej sezóny (1979/1980), pričom jej vyvolávacia cena je až jeden milión dolárov. Ide o rekordnú sumu za zberateľskú kartu zámorskej NHL.



„Očakáva sa, že nováčikovská karta 1979 O-Pee-Chee Gretzky sa stane prvou v hodnote jeden milión dolárov, ak pôjde všetko podľa plánu aukčnej spoločnosti Heritage Auctions," informoval denník Toronto Star.



Päťdesiatdeväťročný Gretzky strávil v zámorskej NHL dvadsať sezón a vytvoril historické rekordy súťaže v počte získaných bodov, strelených gólov a nazbieraných asistencií v základnej časti aj v play off a mnoho ďalších. S Edmontonom Oilers získal štyrikrát Stanleyho pohár (1984, 1985, 1987, 1988). Informovala agentúra TASS.