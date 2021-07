Brankár NHL Grubauer opúšťa Colorado

Seattle 28. júla (TASR) - Nemecký hokejový brankár Philipp Grubauer opúšťa Colorado a od novej sezóny posilní klub Seattle Kraken. Ako voľný hráč sa dohodol s nováčikom NHL na šesťročnej zmluve v celkovej hodnote 33,6 milióna dolárov, ročne tak v priemere zarobí 5,9 milióna USD. Informoval o tom portál tsn.ca.



Dvadsaťdeväťročný Grubauer sa rozhodol po troch rokoch rozísť s Coloradom a stal sa tak najcennejším brankárom na trhu s voľnými hráčmi. Minulá sezóna bola jeho najvydarenejšia v NHL, v základnej časti odchytal 40 duelov, pričom priemer inkasovaných gólov stlačil na 1,95 na zápas a dosiahol úspešnosť zásahov 92,2 percenta. V play off mal v desiatich štartoch bilanciu 2,61 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť 91,4 percenta. Bol aj finalistom na Vezina Trophy pre najlepšieho brankára sezóny, cenu dostal napokon Marc-Andre Fleury z Vegas.



Grubauer zamieril do Colorada v roku 2018, predtým odchytal šesť sezón za Washington. V Seattli budú jeho brankárskymi kolegami Chris Driedger a Čech Vítek Vaněček, ktorých si klub vybral v expanznom drafte.



Seattle po rozširovacom drafte zamieril svoju pozornosť na trh s voľnými hráčmi, kde sa mu okrem Grubauera podarilo uloviť aj ďalšie dve zaujímavé mená. Do útoku získal Švéda Alexandra Wennberga a Kanaďana Jadena Schwartza. Wennberg podpísal s klubom trojročný kontrakt, ktorý mu vynesie 4,5 milióna dolárov za sezónu. Schwartz sa dohodol na päťročnej zmluve v celkovej hodnote 27,5 mil. USD, ročne si tak polepší v priemere o 5,5 mil. dolárov.