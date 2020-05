NHL: Gudas zrejme odíde z Washingtonu, dohrať sezónu považuje za risk

Praha 17. mája (TASR) - Český hokejový obranca Radko Gudas si myslí, že si nebude od novej sezóny obliekať dres Washingtonu Capitals. Washington sa podľa neho sústredí na podpisy mladších hráčov, keďže klub má problémy s dodržaním platového stropu.



Gudasovi skončí zmluva s Capitals po tejto sezóne, ktorú v marci prerušili pre pandémiu koronavírusu. "Neexistuje žiadna šanca, že zostanem vo Washingtone. V klube sú mladí hokejisti, ktorí budú hrať za podmienok prijateľných pre klub. A hráči ktorým končí zmluva, opustia mužstvo," uviedol Gudas v rozhovore pre českú televíziu.



Dvadsaťdeväťročný obranca je presvedčený, že si čoskoro nájde nové pôsobisko: "Verím v to. Mám veľa skúseností a môžem hrať v akomkoľvek klube. Doba platnosti zmluvy pre mňa nie je dôležitá. Budem sledovať konkrétne ponuky. Rodina ma bude nasledovať kamkoľvek, v tomto prípade mám šťastie, že nemám žiadne veľké obmedzenia."



Gudas sa vyjadril aj k prerušenej sezóne NHL, podľa jeho názoru by už nemala pokračovať: "Nemyslím si, že by sme mali pokračovať. Na zimné olympijské hry sme nemohli ísť, aby sme sa nezranili a teraz máme pokračovať v sezóne? Ak budeme pokračovať, tak si liga bude protirečiť. Ale peniaze sú peniaze a tie hýbu svetom. Je smutné, že sa pre ne riskuje zdravie hráčov. Ak niekto dostane vírus, môže ho za týždeň rozšíriť do celej ligy. Objaví sa jeden prípad a sezónu môžu opäť zrušiť. Má zmysel obnoviť ju s takýmito rizikami? Hrať bez divákov tiež nie je dobré. Ak počas zápasu ide všetko dobre, fanúšikovia tlačia tím k víťazstvu, ak prehráva, môžu ho prebudiť. Bez tejto atmosféry sa čaro NHL stratí."