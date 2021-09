Gudbranson podpísal ročný kontrakt s Calgary

New York 11. septembra (TASR) - Kanadský hokejový obranca Erik Gudbranson podpísal ročný kontrakt s klubom Calgary Flames. Zmluva mu vynesie 1,95 milióna dolárov. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Dvadsaťdeväťročný Gudbranson bol v roku 2010 trojka draftu, keď po ňom siahli floridskí "panteri." V ich organizácii pôsobil do roku 2016, následne hral za Vancouver, Pittsburgh, Anaheim a v ročníku 2020/2021 obliekal dresy Ottawy a Nashvillu. V základnej časti doteraz odohral celkovo 563 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 21 gólov, 56 asistencií (77 bodov) a 102 mínusových bodov. V play off pridal v 19 zápasoch gól a päť mínusiek.