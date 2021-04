Gusev bude pokračovať v NHL, podpísal ročný kontrakt s Floridou

Sunrise 11. apríla (TASR) - Kariéra ruského hokejového útočníka Nikitu Guseva bude pokračovať v NHL. Po tom, čo ho klub New Jersey Devils umiestnil na listinu nechránených voľných hráčov, po ňom siahli floridskí "panteri." S klubom podpísal zmluvu do konca sezóny 2020/2021.



Pre 28-ročného krídelníka ide o prvú zmenu pôsobiska v rámci NHL. V roku 2012 ho draftovala Tampa Bay, ale až do roku 2019 pôsobil v KHL. Pred sezónou 2019/2020 sa dohodol na kontrakte s New Jersey a za "diablov" následne odohral 66 zápasov, v ktorých získal 44 kanadských bodov. V ročníku 2020/2021 nastúpil do 20 zápasov s bilanciou 2 góly a 3 asistencie.