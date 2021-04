NHL: Halák dochytal zápas Bostonu s Buffalom, ale prehru neodvrátil

NHL - výsledky:



Buffalo - Boston 6:4, New York Rangers - Philadelphia 4:1

Chicago - Nashville 1:3, Calgary - Montreal 4:2

Los Angeles - Minnesota 2:4

New York 24. apríla (TASR) - Hokejisti Calgary zdolali v piatkovom domácom zápase NHL Montreal 4:2. Slovenský útočník Tomáš Tatar odohral v drese hostí 16:29 minúty a mal mínusový bod. Canadiens prehrali tretí z uplynulých štyroch duelov. Pod triumf Flames sa najvýraznejšie podpísal Sean Monahan, ktorý strelil gól a pridal dve asistencie.Do bránky Bostonu sa dostal aj Jaroslav Halák, keď v 52. minúte stretnutia s Buffalom vystriedal Tuukku Raska, hoci inkasoval iba raz, "medvedi" prehrali 4:6. Po Halákovom príchode na ľad strelil Boston tri góly v priebehu piatich minút a skorigoval na 4:5, no posledné slovo mali domáce "šable", 42 sekúnd pred klaksónom skompletizoval do prázdnej bránky hetrik Sam Reinhart. Buffalo zdolalo Bruins po dvoch prehrách v predchádzajúcich dvoch vzájomných dueloch.