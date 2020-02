NHL: Halák potiahol Boston za víťazstvom na ľade Minnesoty

NHL - výsledky:



Buffalo - Columbus 2:1 pp,

New York Islanders - Vancouver 3:4 pp,

Montreal - Florida 4:0 /TATAR za domácich 1+0/,

Detroit - New York Rangers 0:1,

New Jersey - Dallas 2:3 pp,

Philadelphia - Colorado 6:3,

Toronto - Ottawa 2:1 pp,

Winnipeg - St. Louis 5:2,

Arizona - Chicago 2:3 pp a sn,

Minnesota - Boston 1:6,

Nashville - Vegas 0:3,

Calgary - Edmonton 3:8,

Los Angeles - Anaheim 1:3,

San Jose - Tampa Bay 0:3

New York 2. februára (TASR) - Slovenský brankár Jaroslav Halák sa 25 zákrokmi podieľal na triumfe hokejistov Bostonu v NHL na ľade Minnesoty Wild 6:1. Mal 96,2-percentnú úspešnosť zásahov a dosiahol svoje trináste víťazstvo v sezóne. Obranca a kapitán hostí Zdeno Chára odohral 19:51 minúty bez bodového zápisu, Bruins uspeli vo štvrtom z predchádzajúcich piatich zápasov. Gólom a dvoma asistenciami potiahol Boston Čech David Pastrňák, ktorý figuruje na čele poradia kanonierov profiligy s 38 presnými zásahmi.Útočník Tomáš Tatar prispel gólom k domácej výhre Montrealu Canadiens nad Floridou Panthers 4:0. Pre dvadsaťdeväťročného krídelníka to bol už 19. presný zásah v sezóne, na konte má aj 28 asistencií. Montreal vyhral druhý zápas za sebou, Florida prišla o sériu šiestich víťazstiev.povedal tréner Claude Julien, ktorý viedol Montreal jubilejný 400. v kariére.Duel bol zároveň súbojom dvoch najlepšie platených brankárov v súťaži Careyho Pricea a Sergeja Bobrovského. Kanaďan si v zápase pripísal 29 zákrokov, tretie čisté konto v sezóne a 47. v kariére. V tomto ukazovateli sa v historickej tabuľke klubu posunul pred Kena Drydena.povedal podľa TSN Price.Tampa Bay vyhrala v aréne San Jose 3:0, hosťujúci obranca Erik Černák odohral 19:11 min, konto si obohatil o dva plusové body a štyri strely na bránku. Toronto zdolalo na vlastnom ľade Ottawu 2:1 po predĺžení, obranca Martin Marinčin absolvoval v domácom drese 15:36 min s jedným mínusovým bodom. Rozhodujúci gól dal 66 sekúnd pred koncom predĺženia Mitch Marner.tešil sa strelec víťazného gólu.Hokejisti Buffala Sabres zvíťazili doma nad Columbusom Blue Jackets 2:1 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil v 61. minúte Jack Eichel. Buffalo ukončilo trojzápasovú sériu prehier, Columbus prehral prvýkrát po šiestich stretnutiach. Vancouver vyhral na ľade New Yorku Islanders 4:3 tiež po predĺžení, v 61. minúte rozhodol Quinn Hughes. Canucks natiahli víťaznú sériu na päť duelov.Dallas bez zraneného obrancu Andreja Sekeru vyhral na ľade New Jersey 3:2 pp, rozhodol Joe Pavelski v čase 1:36 min predĺženia. Edmonton rozstrieľal domáce Calgary 8:3. Štyri asistencie si pripísal najproduktívnejší hráč súťaže Leon Draisaitl, Connor McDavid sa prezentoval dvoma gólmi. Oilers zvíťazili v ôsmom z predchádzajúcich jedenástich vystúpení.