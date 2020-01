VIDEO: NHL: Halák prispel asistenciou k triumfu Bostonu nad Vegas

New York 22. januára (TASR) - Slovenský brankár Jaroslav Halák prispel v zámorskej NHL jednou asistenciou a 27 úspešnými zákrokmi k triumfu Bostonu v domácom dueli nad Vegas 3:2. Pre Haláka to bola už druhá asistencia v sezóne.



Boston otočil skóre dvoma gólmi v tretej tretine, pri vyrovnávajúcom na 2:2 vysunul Halák prihrávkou o mantinel Charlieho Coylea a Jake DeBrusk zakončil akciu vydarenou strelou do ľavého horného rohu bránky. O výhre Bruins potom v 53. minúte rozhodol Čech David Krejčí, ktorý sa na ľad vrátil po zranení a dvojzápasovej absencii. Obranca Zdeno Chára odohral za domácich 18:32 min, mal mínusový bod, dve strely a dve trestné minúty.



Frank Vatrano sa blysol hetrikom pri triumfe Floridy v Chicagu 4:3. Kouč hostí Joel Quenneville tak uspel v súboji so svojim bývalým tímom a jeho zverenci ťahajú šesťzápasovú víťaznú sériu.



Islanders v newyorskom derby uspeli na ľade Rangers 4:2. Josh Bailey sa pod to podpísal gólom a dvoma asistenciami a brankár Thomas Greiss zlikvidoval 40 striel domácich.



Brankár Philadelphie Brian Elliott zaznamenal čisté konto pri triumfe Philadelphie nad Pittsburghom 3:0. Elliott si pripísal 19 zákrokov a 39. shutout v kariére, prvý v prebiehajúcej sezóne.