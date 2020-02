NHL: Halák s 25 zákrokmi pomohol Bruins k triumfu nad Rangers

výsledky NHL:

Pittsburgh - Detroit 5:1,

New York Rangers - Boston 1:3,

Carolina - Edmonton 3:4 pp,

Vancouver - Anaheim 1:5,

Nashville - St. Louis 2:1,

New Jersey - Columbus 4:3 pp a sn,

Ottawa - Dallas 4:3 pp,

Buffalo - Toronto 5:2,

Winnipeg - Chicago 3:2

New York 17. februára (TASR) - Hokejisti Bostonu zvíťazili v stretnutí NHL na ľade New Yorku Rangers 3:1. V bránke hostí sa predstavil Jaroslav Halák a predviedol 25 zákrokov. Slovenský obranca Zdeno Chára odohral za Bruins 22:34 minúty, bol druhý najvyťaženejší hráč "medveďov" a mal dva plusové body. Boston uspel po tretí raz za sebou a zvíťazil deviatykrát z uplynulých desiatich duelov.Hráči Dallasu podľahli domácej Ottawe 3:4 po predĺžení. V drese Stars opäť chýbal obranca Andrej Sekera, ktorý figuroval v pozícii zdravého náhradníka.Ani 55 striel na bránku nestačilo Columbusu v New Jersey, keď prehral 3:4 po nájazdoch. Hrdinom domácich bol brankár Mackenzie Blackwood, ktorý si s 52 zákrokmi utvoril kariérne maximum. V nájazdoch navyšešesť exekútorov Blue Jackets.V drese Edmontonu hviezdil Leon Draisaitl. Nemecký útočník sa podieľal gólom a dvoma asistenciami na víťazstve v Caroline 4:3 po predĺžení. V uplynulých piatich zápasoch dosiahol dvanásť bodov a je suverénnym lídrom kanadského bodovania. Na konte má 95 bodov (34+61), druhý David Pastrňák z Bostonu zaostáva o 13 bodov.Obhajca Stanleyho pohára St. Louis prehral piaty zápas za sebou, keď podľahol v Nashville 1:2. Z uplynulých dvanástich duelov vyhral iba dva. O víťazstve domácich rozhodol 132 sekúnd pred záverečným klaksónom Kyle Turris. Brankár Predators Pekka Rinne chytil 38 striel Blues.