NHL: Halák sa blysol 35 zákrokmi

2. kolo play off NHL



semifinále Východnej konferencie



prvý zápas:



Tampa Bay - Boston 2:3 /HALÁK (Boston) kryl 35 z 37 striel/



/stav série: 0:1/





semifinále Západnej konferencie



prvý zápas:



Vegas - Vancouver 5:0



/stav série: 1:0/

Edmonton/Toronto 24. augusta (TASR) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák priviedol 35 úspešnými zákrokmi Boston k víťazstvu 3:2 nad Tampou Bay v úvodnom zápase 2. kola play off NHL. Bruins sa vďaka nemu ujali vedenia v sérii hranej na štyri víťazstvá. Druhý duel semifinále Východnej konferencie je v Toronte na programe v noci na stredu (1.00 SELČ). V semifinále Západnej konferencie zaznamenali úspešný vstup hráči Vegas, ktorí v Edmontone rozdrvili Vancouver 5:0.Halák čelil v zápase 37 strelám, inkasoval iba dvakrát, keď ho za stavu 3:0 pre Boston v tretej tretine dvakrát prekonal švédsky obrancaVictor Hedman.sa okrem brankára mohli opäť spoľahnúť na svoj prvý útok, David Pastrňák a Brad Marchand zaznamenali zhodne gól a asistenciu. O úvodný presný zásah sa postaral center tretej lajny Charlie Coyle. Kapitán Zdeno Chára odohral za Bruins 21:57 minúty, pripísal si mínusku a dve trestné minúty. Slovenský obranca nastúpil v drese Bostonu už na svoj 146. zápas play off, čím sa dostal pred Waynea Cashmana na druhé miesto historického klubového poradia, pred ním je len legendárny Ray Bourque so 180 štartmi vo vyraďovačke. Ďalší slovenský bek Erik Černák v drese Tampy vyslal počas 16:01 min. na Haláka jednu strelu a zblokoval päť striel. Duel dokončil s dvomi mínuskami.V druhom zápase, ktorý sa hral v noci na pondelok, si hráči Vegas poradili s Vancouverom hladko 5:0 a ujali sa vedenia v semifinálovej sérii Západnej konferencie. Riley Smith, Mark Stone a Alex Tuch si pripísali zhodne gól a asistenciu, veľkou oporou "" bol brankár Robin Lehner, ktorý sa zaskvel čistým kontom.