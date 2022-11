NHL: Halák treťou hviezdou duelu, Rangers však prehrali s Detroitom

NHL - výsledky:



Carolina - Toronto 1:3

New York Rangers - Detroit 2:3 pp

Anaheim - Florida 3:5

New York 7. novembra (TASR) - Slovenského hokejového brankára Jaroslav Haláka vyhlásili za tretiu hviezdu zápasu v noci na pondelok v zámorskej NHL. Jeho tím New York Rangers však prehral doma s Detroitom 2:3 po predĺžení.Halák si pripísal 33 zákrokov. Medzi žrďami sa v prebiehajúcej sezóne predstavil štvrtýkrát, no stále čaká na výhru. Rangers viedli ešte po druhej tretine 2:0, no Detroit otočil duel vo svoj prospech a v tretej minúte predĺženia strelil víťazný gól v presilovke Dominik Kubalík.