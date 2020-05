NHL: Hall by mohol zotrvať v Arizone

Glendale 21. mája (TASR) - Kanadský hokejista Taylor Hall by mohol po tejto sezóne zotrvať v Arizone Coyotes. Tréner Rick Tocchet je presvedčený, že "kojoti" sú jedným z klubov NHL, s ktorými elitný útočník zvažuje dlhodobú spoluprácu.



Hall si dáva za cieľ podpísať v lete nový, dlhodobý kontrakt. "Nehovorím, že určite s nami predĺži zmluvu, no určite si myslím, že sme klub, o ktorý má záujem. Záujemcov o jeho služby však bude veľa," povedal Tocchet v podcaste stanice ESPN.



Dvadsaťosemročný krídelník prišiel do Arizony vlani v decembri z New Jersey, Coyotes za neho obetovali podmienené voľby v 1. kole draftu 2020 a v 3. kole draftu 2021. V 35 zápasoch v drese Coyotes nazbieral 27 bodov (10+17), celkovo si v prerušenej sezóne pripísal 65 štartov a 52 bodov (16+36). Na konci júna mu vyprší sedemročný kontrakt, ktorý mu garantoval šesť miliónov dolárov za sezónu. Prvýkrát v kariére by sa tak mal stať neobmedzeným voľným hráčom. Vzhľadom na jeho kvality by sa mohol stať najviac ceneným hokejistom na trhu s voľnými hráčmi, kde by ho čakali mimoriadne lákavé ponuky. Situáciu na trhu však ovplyvní pandémia koronavírusu, ktorá poznačila celú ekonomiku NHL a odzrkadlí sa aj na budúcich zmluvách. Platový strop zrejme neporastie, kluby nebudú môcť mínať na trhu toľko peňazí. Hall sa bude držať plánu - podpísať viacročnú zmluvu.



"Hovoríme o hráčovi, ktorý by určite zarobil tonu peňazí, nebyť tejto situácie. No ako mi povedal, vzhľadom na pandémiu nechce podpisovať ročnú zmluvu a o rok znova prechádzať celým procesom. Chce sa konečne niekde usadiť. Bude mať veľa možností na zváženie," dodal Tocchet. Hall už po prerušení sezóny priznal, že koniec jeho zmluvy nie je dobre načasovaný. "Je to určite divný čas stať sa voľným hráčom, vo svete i v lige panuje veľká neistota," povedal vtedy pre Sportsnet.



Ak by platový strop zostal na súčasnej hodnote 81,5 milióna dolárov, generálny manažér Coyotes John Chayka by musel byť veľmi kreatívny, aby udržal Halla v tíme. Arizona má totiž už teraz pre budúcu sezónu vyčlenených 79,9 milióna USD.



Hall bol v roku 2010 draftovou jednotkou, z prvého miesta si ho vybral Edmonton, v slávnom kanadskom klube však nedokázal naplno ukázať svoje schopnosti. Oilers ho tak v lete 2016 poslali do New Jersey výmenou za obrancu Adama Larssona. V sezóne 2017/2018 dokázal Devils doviesť do play off a získal Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča NHL.