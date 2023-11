Hokejista Hall sa podrobí operácii kolena, v tejto sezóne dohral

Chicago 23. novembra (TASR) - Pre kanadského hokejistu Taylora Halla sa sezóna v NHL predčasne skončila. Útočník Chicaga Blackhawks by mal v najbližšom čase podstúpiť operáciu kolena.



Tridsaťdvaročný krídelník, ktorý prišiel do Chicaga pred sezónou z Bostonu, si poranil pravé koleno 9. novembra v zápase s Tampou Bay po hite od Michaela Eyssimonta. Do zostavy Blackhawks sa vrátil 18. novembra a následne odohral dve stretnutia. Na ďalší zápas do Columbusu už nevycestoval. Halla v úvode ročníka trápilo aj zranenie ramena, počas sezóny tak stihol nastúpiť iba v desiatich dueloch, v ktorých nazbieral dva góly a dve asistencie. S Chicagom má zmluvu aj na ďalší ročník, v priemere zarába šesť miliónov dolárov za sezónu.



Hall bol v roku 2010 draftovou jednotkou, z prvého miesta si ho vybral Edmonton. V tíme Oilers však nenaplnil očakávania a tak ho kanadský klub v lete 2016 vymenil do New Jersey za obrancu Adama Larssona. V ročníku 2017/2018 si v drese Devils pripísal 93 bodov (39+54) v 76 zápasoch základnej časti a získal Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča sezóny. Neskôr pôsobil aj v Arizone či Buffale.



Blackhawks okrem Halla takisto zapísali na listinu zranených hráčov aj Andreasa Athanasioua, ktorého trápia problémy so slabinami. Namiesto zranených útočníkov povolal klub z farmy Joeyho Andersona a Colea Guttmana, informoval web televízie TSN.