Hamilton bude chýbať New Jersey do konca základnej časti

Newark 13. marca (TASR) - Hokejistom New Jersey Devils bude do konca základnej časti NHL chýbať ich najproduktívnejší obranca Dougie Hamilton. Tridsaťjedenročného Kanaďana vyradilo zranenie v dolnej časti tela, ktoré utrpel 4. marca v zápase s Dallasom. Hamilton odstúpil z duelu už po siedmich striedaniach.



Pre mužstvo, za ktoré hrajú aj slovenský obranca Šimon Nemec a útočník Tomáš Tatar, je to citeľná strata. Hamilton patrí medzi hlavné opory Devils, v tejto sezóne odohral 63 zápasov, v ktorých nazbieral deväť gólov a 31 asistencií. Je najlepšie platený hráč tímu, ročne poberá v priemere deväť miliónov dolárov.



Okrem Hamiltona sa musia "diabli" zaobísť aj bez elitného centra Jacka Hughesa. Dvadsaťtriročný Američan absolvoval pred týždňom operáciu ramena a bude chýbať tímu až do konca sezóny. New Jersey sa od úvodu ročníka drží na postupových pozíciách, momentálne figuruje v tabuľke Metropolitnej divízie na tretej priečke. Informáciu priniesla agentúra AP.