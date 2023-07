NHL: Hamonic podpísal dvojročnú zmluvu s Ottawou

New York 5. júla (TASR) - Kanadský hokejista Travis Hamonic podpísal novú dvojročnú zmluvu na 2,2 milióna dolárov a zostáva hráčom Ottawy. Hodnota priemerného ročného zárobku tridsaťdvaročného obrancu je 1,1 milióna.



Hamonic nazbieral v uplynulom ročníku za Senators v 75 zápasoch 21 bodov (6+15). "Travis je kľúčovou súčasťou nášho tímu. Svojou pracovnou morálkou, zodpovednosťou, nebojácnosťou a odhodlaním je príkladom pre našich mladších hráčov. Je to líder so silným charakterom, ktorého prítomnosť nás veľmi teší," uviedol generálny manažér Ottawy Pierre Dorion pre oficiálnu stránku nhl.com.