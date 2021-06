Hartovu trofej získa jeden z tria MacKinnon, Matthews a McDavid

New York 10. júna (TASR) - Finalistami Hart Trophy, ceny pre najužitočnejšieho hráča základnej časti zámorskej hokejovej NHL, sú Nathan MacKinnon, Auston Matthews a Connor McDavid. Informoval o tom oficiálny web profiligy.



MacKinnon skončil v bodovaní súťaže na ôsmom mieste, keď v 48 zápasoch získal 65 bodov (20+45). Center Colorada bol v hodnotení hráčov s minimálne desiatimi odohranými stretnutiami s priemerom 1,35 bodu na zápas štvrtý. Lavínam výrazne pomohol k zisku Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti. Finalistom Hartovej trofeje je druhýkrát za sebou a tretíkrát v priebehu uplynulých štyroch rokov.



Matthews bol so 41 gólmi v 52 zápasoch najlepším kanonierom základnej časti NHL a prvým kráľom strelcov z Toronta po dlhých 75 rokoch. Center Maple Leafs strelil aj najviac víťazných gólov (12). Toronto aj jeho zásluhou skončilo prvé v Severnej divízii a piatykrát v sérii postúpilo do play off.



McDavid bol so 105 bodmi (33+72) najproduktívnejším hráčom základnej časti. Kanadský center v službách Edmontonu Oilers sa stal víťazom produktivity už tretíkrát v kariére, v sezóne 2016/2017 si pripísal 100 bodov a v ročníku 2017/2018 až 108 bodov.