NHL: Hayes bude pre zranenie chýbať Pittsburghu v úvode sezóny

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Pittsburgh 20. septembra (TASR) - Hokejistom Pittsburghu Penguins bude v úvode novej sezóny NHL chýbať útočník Kevin Hayes. Tridsaťdvaročný Američan laboruje so zranením v hornej časti tela.

Ako informoval The Athletic, zdravotný stav hráča posúdia kluboví lekári opätovne približne o mesiac. Skúsený útočník odohral v minulej sezóne v drese Pittsburghu 64 stretnutí, v ktorých zaznamenal 13 gólov a 10 asistencií. Hayes vstupuje do záverečného roka svojej sedemročnej zmluvy, ktorá mu garantuje 7,14 milióna dolárov za sezónu.
