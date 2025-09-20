< sekcia Šport
NHL: Hayes bude pre zranenie chýbať Pittsburghu v úvode sezóny
Autor TASR
Pittsburgh 20. septembra (TASR) - Hokejistom Pittsburghu Penguins bude v úvode novej sezóny NHL chýbať útočník Kevin Hayes. Tridsaťdvaročný Američan laboruje so zranením v hornej časti tela.
Ako informoval The Athletic, zdravotný stav hráča posúdia kluboví lekári opätovne približne o mesiac. Skúsený útočník odohral v minulej sezóne v drese Pittsburghu 64 stretnutí, v ktorých zaznamenal 13 gólov a 10 asistencií. Hayes vstupuje do záverečného roka svojej sedemročnej zmluvy, ktorá mu garantuje 7,14 milióna dolárov za sezónu.
