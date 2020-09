NHL: Hedman sa stal držiteľom Conn Smythe Trophy pre MVP play off

Edmonton 29. septembra (TASR) - Obranca Victor Hedman z majstrovskej Tampy Bay získal Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off NHL 2019/2020. Švédsky hokejista strelil v tohtoročnej vyraďovačke desať gólov, s 22 bodmi (10+12) v 25 zápasoch bol piaty najproduktívnejší hráč play off.



Hedman velil defenzíve Lightning a mal výrazný podiel na zisku Stanleyho pohára. Desať strelených gólov je tretí najlepší výkon obrancu v histórii play off. Individuálnu trofej si prevzal krátko po konci šiesteho finálového zápasu, v ktorom "blesky" triumfovali nad Dallasom 2:0, ešte pred ceremóniou spojenou s odovzdávaním majstrovského pohára.



"Samozrejme, som veľmi hrdý na to, že som dostal toto ocenenie, no tú najdôležitejšiu trofej som si prebral až po ňom," povedal Hedman. "Snažil som sa každý večer vydať zo seba ten najšpičkovejší výkon. Toto však nie je iba moja trofej, patrí celému tímu," citovala agentúra AP 29-ročného beka, ktorý je Tampe verný od draftu. V roku 2009 sa stal celkovou draftovou dvojkou. v NHL odohral 11 sezón, v zbierke má aj Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu sezóny 2017/2018. V roku 2017 vybojoval s národným tímom zlato na MS.