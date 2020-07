NHL: Hedman sa pripojí k Tampe až v piatok

New York 27. júla (TASR) - Švédsky hokejový obranca Victor Hedman neodcestoval s tímom Tampa Bay Lightning do Toronta, kde má vyvrcholiť príprava na reštart zámorskej NHL. Musí si totiž ešte vyriešiť osobné záležitosti.



Dvadsaťdeväťročný bek tak zatiaľ zostane na Floride a k spoluhráčom sa pridá v piatok. Hedman bude chodiť z tréningu rovno domov, bude sa vyhýbať verejnej doprave a každý deň absolvuje test na koronavírus. "Prišiel za mnou a opýtal sa, či by nemohol dostať ešte pár dní voľna v Tampe, aby si mohol vyriešiť osobné záležitosti. Tak sme preňho vypracovali protokol, aby mohol zostať," uviedol generálny manažér Julien BriseBois. Informovala agentúra AP.