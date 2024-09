NHL: Hedman sa stal po odchode Stamkosa kapitánom Tampy Bay

Tampa 18. septembra (TASR) - Vedenie klubu NHL Tampa Bay Lightning vymenovalo v stredu švédskeho hokejistu Victora Hedmana za nového kapitána tímu. Tridsaťtriročný obranca preberie kapitánske "céčko" vo svojej 16. sezóne v drese "bleskov". Pred ním ho mal na hrudi kanadský center Steven Stamkos, ktorý počas leta opustil po 16 rokoch klub z Floridy a zamieril do Nashvillu.



Hedman bol po odchode Stamkosa považovaný za jasnú voľbu na kapitána. "Victor je kľúčový hráč, ktorého si spoluhráči, tréneri aj protihráči nesmierne vážia. Počas uplynulých 15 sezón prvotriedne reprezentoval našu organizáciu na ľade aj mimo neho. Tešíme sa na to, ako sa mu bude dariť v jeho novej úlohe na ceste za ziskom Stanleyho pohára," citovala agentúra AP generálneho manažéra Tampy Juliena BriseBoisa.



Spoluhráč slovenského reprezentanta Erika Černáka pôsobí v Tampe od roku 2009, v ktorom si ho klub vybral z druhej priečky vo vstupnom drafte. Dovedna odohral 1052 stretnutí v základnej časti so ziskom 728 bodov (156+572), ďalších 165 štartov pridal v play off s bilanciou 23 gólov a 94 asistencií. Raz získal Norrisovu trofej, ktorá sa udeľuje najlepšiemu obrancovi sezóny. Dvakrát zodvihol nad hlavu Stanley Cup (2019/20, 2020/21), pričom v prvom prípade vyhral aj Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča vyraďovacej časti.