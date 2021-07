NHL: Heiskanen podpísal 8-ročnú zmluvu s Dallasom

Dallas 17. júla (TASR) - Fínsky hokejový obranca Miro Heiskanen podpísal s klubom NHL Dallas Stars 8-ročný kontrakt. Nová zmluva s priemernou ročnou hodnotou 8,45 milióna dolárov mu vynesie celkovo 67,6 milióna dolárov. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Heiskanen je súčasťou organizácie Stars od roku 2017, keď ho klub draftoval z celkovej 3. pozície. V NHL doteraz odohral tri sezóny. V ročníku 2018/2019 získal v 82 zápasoch základnej časti 33 bodov, následne pridal v 13 zápasoch play off ďalšie 4 body. V dlhodobej časti ročníka 2019/2020 nazbieral 35 bodov v 68 zápasoch. Následne zažiaril v play off, keď v 27 zápasoch získal 26 bodov a bol tretí v produktivite vyraďovacej časti. V ročníku 2020/2021 mal v 55 zápasoch bilanciu 8 gólov a 19 asistencií.



V NHL doteraz nastúpil celkovo do 245 zápasoch, v ktorých získal 125 kanadských bodov za 36 gólov a 89 asistencií. "Sme mimoriadne nadšení, že sme s Mirom podpísali dlhodobý kontrakt. Od začiatku jeho pôsobenia v NHL je jasné, že sa zaradí k vychádzajúcim hviezdam, ktoré začínajú dominovať lige," povedal generálny manažér Stars Jim Nill.