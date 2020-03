NHL: Hellebuyck vynuloval Vegas, dosiahol šieste čisté konto v sezóne

Na snímke uprostred center Detroitu Robby Fabbri oslavuje gól so spoluhráčmi, vľavo Valtteri Filppula a vpravo Gustav Lindström v zápase hokejovej NHL Detroit Red Wings - Chicago Blackhawks v noci na 7. marca 2020. Foto: TASR/AP

NHL - sumáre:



NEW JERSEY DEVILS – ST. LOUIS BLUES 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)



Góly: 9. Bratt (Subban), 27. Mermis (Severson, Schneider), 38. Carrick (Claesson, Zajac), 60. Anderson (Zacha, Müller) – 13. Dunn (Bozak, Thomas), 57. Schwartz (Schenn). Brankári: Schneider - Binnington, strely na bránku: 32:33, 14.685 divákov.







DETROIT RED WINGS – CHICAGO BLACKHAWKS 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)



Góly: 21. Bertuzzi (Larkin, Daley), 31. Fabbri (Lindström, Nielsen) – 39. Kane (Saad, Toews). Brankári: Bernier - Crawford, strely na bránku: 25:33, 19.515 divákov.







WINNIPEG JETS – VEGAS GOLDEN KNIGHTS 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)



Góly: 1. Ehlers (Laine, Eakin), 5. Laine (Pionk, Wheeler), 19. Connor (Roslovic), 34. Perreault (Morrissey, Ehlers). Brankári: Hellebuyck - Fleury, strely na bránku: 24:29, 15.325 divákov.







CALGARY FLAMES – ARIZONA COYOTES 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)



Góly: 6. Gaudreau (Tkachuk, Monahan), 7. Brodie (Tkachuk), 25. Backlund (Mangiapane, Tkachuk) – 2. Hall (Keller), 31. Söderberg (Hall, Ekman-Larsson). Brankári: Talbot - Kuemper, strely na bránku: 34:34, 19.206 divákov.







VANCOUVER CANUCKS – COLORADO AVALANCHE 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)



Góly: 2. Stecher (Miller, Edler), 13. Miller (Pettersson, Toffoli), 23. MacEwen, 33. Roussel (Gaudette, Fantenberg), 57. MacEwen (Roussel, Gaudette), 58. Pearson (Eriksson, Tanev) – 14. Johnson (MacKinnon, Landeskog), 24. Landeskog (MacKinnon, Johnson), 29. Ničuškin (Nieto). Brankári: Demko - Francouz, strely na bránku: 25:32, 18.871 divákov.







ANAHEIM DUCKS – TORONTO MAPLE LEAFS 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)



Góly: 4. Rowney (Backes, Del Zotto), 51. Henrique – 57. Nylander. Brankári: Gibson (51. Miller) - Campbell, strely na bránku: 28:31, 15.984 divákov.







Slovák v akcii:



Martin Marinčin (Toronto) 12:50 0 0 0 0 1 0



New York 7. marca (TASR) - Hokejisti Detroitu zvíťazili v noci na sobotu v NHL na svojom ľade nad Chicagom 2:1. Red Wings tak ukončili sériu šiestich prehier za sebou.Pod triumf sa gólovo podpísali Tyler Bertuzzi a Robby Fabbri, brankár Jonathan Bernier prispel 32 úspešnými zákrokmi. Blackhawks v boji o play off stratili dôležité body, od postupových pozícií v Západnej konferencii ich delí šesť bodov.komentoval výkon svojich zverencov tréner Chicaga Jeremy Colliton.Tretiu prehru za sebou utrpelo Toronto, ktoré podľahlo v Anaheime 1:2. O víťazstve Ducks rozhodli góly Adama Henriquea a Cartera Rowneyho. Brankár "káčerov" John Gibson zastavil všetkých 26 striel súpera predtým, než musel v 51. minúte vystriedať pre nešpecifikované zranenie. Nahradil ho Ryan Miller, ktorý sa v počte štartov amerických brankárov (778) dostal na druhé miesto historickej štatistiky pred Toma Barrassa a za Johna Vanbiesbroucka. Prekonal ho iba William Nylander. Maple Leafs nebudú dobre spomínať na práve skončený trojzápasový kalifornský trip, z ktorého vydolovali iba bod. V Atlantickej divízii si však stále držia tretiu postupovú pozíciu.poznamenal najproduktívnejší hráč "javorových listov" Auston Matthews. Slovenský obranca Martin Marinčin odohral v drese Maple Leafs 12:50 minúty bez bodového zápisu.Hráči New Jersey sa vytiahli na St. Louis a ukončili obhajcovi trofeje jeho víťaznú sériu, ktorá trvala osem zápasov. Devils aj vďaka 31 úspešným zákrokom brankára Coryho Schneidera zdolali Blues 4:2 a vybojovali svoje prvé víťazstvo nad týmto súperom od januára 2014. Útočník New Jersey Jesper Bratt otvoril skóre duelu 100. bodom v kariére, jeho spoluhráč Dakota Mermis strelil svoj prvý gól v NHL.povedal pre nhl.com Schneider, ktorý si pripísal aj jednu asistenciu.Dôležitú výhru vybojoval Winnipeg, ktorý si doma poradil s Vegas 4:0 a vrátil sa na druhú pozíciu s voľnou kartou na západe. Hrdinom Jets bol brankár Connor Hellebuyck, ktorý zlikvidoval všetkých 29 striel hostí a dosiahol svoje šieste čisté konto v sezóne a už 20. v profiligovej kariére. Žiadny iný brankár nevychytal v tomto ročníku viac shutoutov. K tomu piatkovému mu pomohlo aj šťastie, pretože Golden Knights až trikrát nastrelili žŕdku. Patrik Laine a Nikolaj Ehlers zaznamenali po góle a asistencii, pri svojom návrate do zostavy skóroval aj útočník Mathieu Perreault.Pozícia s prvou voľnou kartou patrí opäť Vancouveru, ktorý zvíťazil nad Coloradom 6:3. Canucks ukončili sériu štyroch prehier, dvoma gólmi k tomu pomohol Zack MacEwen. Veľmi dôležité víťazstvo vydreli hráči Calgary, Flames zdolali Arizonu tesne 3:2. Pri všetkých troch domácich góloch asistoval Matthew Tkachuk. "Plamene" si upevnili tretie miesto v Pacifickej divízii, naopak Coyotes sa nedarí, na postupové priečky strácajú dva body.