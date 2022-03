NHL: Hertl pokračuje v San Jose, so Sharks podpísal 8-ročnú zmluvu

San Jose 17. marca (TASR) - Český hokejový útočník Tomáš Hert podpísal nový 8-ročný kontrakt s klubom NHL San Jose Sharks. Zmluva s platnosťou do konca sezóny 2029/2030 mu vynesie celkovo 64 miliónov dolárov a platový strop "žralokov" každoročne zaťaží 8 miliónmi. Klub podpisom dlhodobej zmluvy s 28-ročným útočníkom ukončil špekulácie o jeho pripravovanej výmene v závere prestupového obdobia (21. marca).



Nová osemročná zmluva je Hertlov štvrtý kontrakt so San Jose. Po sezóne 2021/2022 mu vyprší štvorročná zmluva, ktorú podpísal v roku 2018 a vyniesla mu celkovo 22,5 milióna dolárov s priemerným ročným platom 5,625 milióna.



Hertl je súčasť organizácie Sharks od draftu 2012, keď si ho klub vybral zo 17. miesta. Sezónu 2012/2013, ktorú poznačila výluka v NHL, odohral v materskej Slavii Praha, no od ďalšieho ročníka už prerazil do profiligy.



Sezóna 2021/2022 je pre neho deviata v San Jose. So 48 bodmi (25+23) v 59 zápasoch je priebežne druhý v kanadskom bodovaní tímu za Timom Meierom.



V základnej časti doteraz odohral 562 zápasov, v ktorých získal 371 bodov za 176 gólov a 195 asistencií. V play off dosiahol v 62 stretnutiach bilanciu 24+18.