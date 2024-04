Hlavaj podpísal dvojročný nováčikovský kontrakt s Minnesotou

St. Paul 5. apríla (TASR) - Slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj podpísal dvojročný nováčikovský kontrakt s klubom zámorskej NHL Minnesota Wild. Zmluva začne plynúť od budúcej sezóny. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.



Dvadsaťdvaročný Hlavaj nebol nikdy draftovaný, zámorský hokej si však vyskúšal počas rokov 2018-2021, keď pôsobil v tímoch Lincoln Stars (USHL) a Sherbrooke Phoenix (QMJHL). Následne hral dva roky za Slovan Bratislava, resp. Modré krídla Slovan. Túto sezónu odchytal v Plzni, kde v 28 dueloch základnej časti českej extraligy mal priemer 3,10 gólu na zápas a úspešnosť zásahov 90,3 percenta. V play off dostal šancu v dvoch stretnutiach.



Hlavaj má na konte 12 štartov v slovenskej reprezentácii. Predstavil sa aj na minuloročných majstrovstvách sveta v Rige, kde v troch zápasoch dosiahol gólový priemer 2,22 a 93,2-percentnú úspešnosť zásahov. V minulosti štartoval aj na dvoch MS hráčov do 18 rokov a troch MS do 20 rokov.