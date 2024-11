NHL: Hokejisti New Jersey s T. Tatarom vyhrali na Floride

New York Rangers - Winnipeg Jets 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)



Góly: 14. Cuylle (Schneider, Chytil), 33. Lafreniere (Fox, Panarin), 42. Kakko (Cuylle, Schneider) – 1. Scheifele (Morrissey), 29. Vilardi (Ehlers, Pionk), 37. Connor (Pionk), 42. Scheifele (DeMelo, Connor), 54. Namestnikov (Ehlers), 60. Connor (Samberg, Pionk). Brankári: Šesťorkin - Hellebuyck, strely na bránku: 36:33

Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)



Góly: 1. Norris (Giroux, Zub), 24. Stützle (Batherson, Chabot), 24. Amadio (Zub). Brankári: Stolarz - Ullmark, strely na bránku: 27:41

Florida Panthers - New Jersey Devils 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)



Góly: 29. Reinhart (Balinskis, Barkov) – 9. J. Hughes (Bratt, Hamilton), 38. Meier (Mercer, Siegenthaler), 56. Cotter (Hischier, Hamilton), 59. Palát (Bratt). Brankári: Knight - Markström, strely na bránku: 35:24

St. Louis Blues - Boston Bruins 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)



Góly: 30. B. Schenn (Kyrou, Bučnevič), 33. Sundqvist (Holloway, Saad) – 45. Geekie (Pastrňák), 50. McAvoy (Marchand, Brazeau), 59. Pastrňák (McAvoy, Zacha). Brankári: Binnington - Swayman, strely na bránku: 22:30

Edmonton Oilers - New York Islanders 4:3 po predĺžení (0:0, 1:1, 2:2 - 1:0)



Góly: 21. Draisaitl (McDavid, Bouchard), 41. Bouchard (Ekholm, McDavid), 51. McDavid (Nugent-Hopkins), 62. Draisaitl (McDavid, Bouchard) – 36. Palmieri (Cyplakov, Nelson), 53. Lee (Pulock, Pageau), 58. Lee (Pageau, Palmieri). Brankári: Skinner - Sorokin, strely na bránku: 42:22

Seattle Kraken - Columbus Blue Jackets 5:2 (0:2, 4:0, 1:0)



Góly: 23. Kartye (Burakovsky, Gourde), 28. Tanev, 28. Tolvanen (Eberle, McCann), 34. Borgen (Bjorkstrand, Schwartz), 59. McCann (Eberle) – 14. Kuraly (Aston-Reese, Labanc), 15. Aston-Reese (Kuraly, Labanc). Brankári: Daccord - Merzlikinš, strely na bránku: 33:40

Vancouver Canucks - Calgary Flames 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)



Góly: 21. Pettersson (Miller, Q. Hughes), 23. Suter (Miller, Brännström), 47. Brännström (Pettersson, DeBrusk) – 20. Kirkland. Brankári: Lankinen - Vladař, strely na bránku: 32:29

Slováci v akcii:



Martin Pospíšil (Calgary) 12:47 0 0 0 -1 0 0



Tomáš Tatar (New Jersey) 08:14 0 0 0 0 0 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 13. novembra (TASR) - Hokejisti New Jersey v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom zvíťazili v noci na stredu v zámorskej NHL na ľade Floridy 4:1. Calgary neuspelo proti Vancouveru 1:3, Martin Pospíšil nebodoval v štrnástom zápase za sebou. Edmonton zdolal New York Islanders 4:3 po predĺžení, Connor McDavid sa podieľal na všetkých góloch svojho tímu a mal bilanciu 1+3. Winnipeg uspel nad Rangers 6:3 a v šestnástom stretnutí dosiahol 15. triumf.Devils sa tešili v šiestom z uplynulých ôsmich duelov. Jesper Bratt a Dougie Hamilton mali zhodne po dve asistencie. New Jersey viedli od 9. minúty, keď sa presadil Jack Hughes a dosiahol svoj 300. bod v základnej časti. Ďalšie góly pridali Timo Meier, Paul Cotter a Ondřej Palát. V drese Panthers mieril presne počas presilovej hry Sam Reinhart. Tatar odohral za Devils 8:14 minúty, bol to pre neho šiesty zápas bez kanadského bodu. Florida neuspela po siedmich dueloch. Výrazný podiel na víťazstve "" mal brankár Jacob Markström, ktorý pustil za svoj chrbát iba jednu z 35 striel. "" uviedol švédsky brankár podľa oficiálneho webu profiligy.Ešte dlhšie bodové suchoty ako Tatar má Pospíšil. Opäť nastúpil na centri tretej formácie, strávil na ľade 12:47 minúty a pripísal si dva hity a jeden mínusový bod. Flames viedli vo Vancouveri po presnom zásahu Justina Kirklanda, ale domáci v úvode druhej tretiny výsledok preklopili na svoju stranu. Elias Pettersson už po 28 sekundách využil početnú výhodu a krátko na to sa presadil Pius Suter. Triumf potvrdil Erik Brännström.Winnipeg potvrdil formu v úvode sezóny a aj pozíciu najlepšieho tímu v lige. Jets sa stali najrýchlejším tímom v histórii profiligy, ktorí dosiahli v sezóne 15 víťazstiev. Podarilo sa im to rýchlejšie ako Bostonu (1929/30 a 2022/23), Ottawe (2007/08), Buffalu (2006/07) a Philadelphii (1985/86). Všetky tieto mužstvá dokázali dosiahnuť túto hranicu v 17 dueloch. K triumfu na ľade Rangers ich potiahli dvojgóloví Mark Scheifele a Kyle Connor, ktorý pridal aj asistenciu. Neal Pionk mal bilanciu 0+3 a Nikolaj Ehlers sa podieľal na triumfe dvoma asistenciami. Connor Hellebuyck dosiahol 33 úspešných zákrokov. Winnipeg vyhral siedmykrát v rade a na ľade súpera má stopercentnú bilanciu, keď uspel vo všetkých siedmich dueloch.Hrdinom Oilers bol kapitán McDavid. Finalista z uplynulej sezóny dosiahol druhé víťazstvo v rade. Dvadsaťsedemročný Kanaďan bol pri všetkých góloch svojho tímu. V 62. minúte našiel na ľavom kruhu Leona Draisaitla, ktorý rozhodol o triumfe v extračase. Pre McDavida to bol 999. bod (340+659) v 658. stretnutí v základnej časti. Je na najlepšej ceste stať sa štvrtým najrýchlejším hráčom v histórii NHL, ktorý dosiahne 1000 bodov, po Waynovi Gretzkom (424 zápasov), Mariovi Lemieuxovi (513) a Mikeovi Bossym (656). "" povedal McDavid. Draisaitl si proti Islanders pripísal dva góly, Evan Bouchard mal bilanciu 1+2.