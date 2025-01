NHL: Hokejisti Toronta vyhrali na ľade Montrealu

NHL - sumáre:



New Jersey Devils - Philadelphia Flyers 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)



Góly: 3. Hamilton (Bastian, TATAR) - 22. Mičkov (Couturier), 53. Brink (Cates, Foerster), 60. Konecny (Foerster, Cates). Brankári: Allen - Ersson, strely na bránku: 13:18.







Ottawa Senators - Boston Bruins 6:5 pp a sn (2:2, 1:2, 2:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 2. Gaudette (Jensen, Giroux), 8. Stützle, 26. Norris (Sanderson, Stützle), 57. Jensen (Pinto, Batherson), 60. Norris (Giroux, Chabot), rozh. náj. Stützle - 12. Zacha (Pastrňák, Lohrei), 20. Pastrňák (Geekie, Lohrei), 22. Geekie (Zacha, Pastrňák), 35. Beecher (Kastelic), 52. Lettieri (Brazeau, Oesterle). Brankári: Meriläinen - Swayman, strely na bránku: 44:28.







Colorado Avalanche – Dallas Stars 6:3 (1:1, 3:0, 2:2)



Góly: 14. Mittelstadt (Lehkonen), 31. Makar (MacKinnon, Rantanen), 32. Lehkonen (Drouin), 39. Drouin (Lehkonen, Manson), 49. Lehkonen (Mittelstadt, Manson), 54. Makar (Drouin, Mittelstadt) - 4. Duchene (Johnston, Robertson), 52. Robertson (Johnston, Ljubuškin), 52. Robertson (Duchene, Johnston). Brankári: Wedgewood - DeSmith, strely na bránku: 36:29.







Florida Panthers - Anaheim Ducks 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)



Góly: 32. J. Boqvist (Nosek, Kulikov), 45. Lundell, 60. Forsling (Knight). Brankári: Knight - Gibson, strely na bránku: 45:34.







Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs 3:7 (3:0, 0:2, 0:5)



Góly: 6. Dach (Guhle, Laine), 19. Laine (Hutson, Suzuki), 19. Anderson (Armia, Carrier) - 30. McMann, 39. Robertson (Ekman-Larsson, Holmberg), 41. Nylander (McMann), 45. Ekman-Larsson (Domi), 48. Matthews (Marner, Rielly), 55. Lorentz (Ekman-Larsson, Marner), 59. Kämpf (Knies). Brankári: Montembeault - Woll, strely na bránku: 35:34.







New York Rangers - Columbus Blue Jackets 1:0 pp a sn (0:0, 0:0, 0:0 - 0:0, 1:0)



rozh. náj. Trocheck. Brankári: Šesťorkin - Tarasov, strely na bránku: 26:27.







Tampa Bay Lightning - Detroit Red Wings 5:1 (1:0, 4:1, 0:0)



Góly: 3. Point (Lilleberg, Perbix), 21. Guentzel (Kučerov, Raddysh), 22. Kučerov (Hedman, Guentzel), 24. Chaffee (Atkinson), 36. Raddysh (Kučerov, Guentzel) - 35. Raymond (Kane, Seider). Brankári: Vasilevskij - Talbot (41. Lyon), strely na bránku: 22:40.







Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)



Góly: 8. Chychrun (Protas), 33. Protas (Dubois, McMichael), 58. Dubois (McMichael), 59. Duhaime (Wilson, Dowd) - 52. Rust (Crosby, Rakell). Brankári: Thompson - Blomqvist, strely na bránku: 32:19.







Winnipeg Jets - Calgary Flames 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)



Góly: 43. Lowry (Miller, Stanley) - 14. Coronato (Coleman), 36. Kuzmenko (Coleman, Kerins), 59. Coleman. Brankári: Comrie - Wolf, strely na bránku: 39:22.







New York Islanders - San Jose Sharks 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)



Góly: 29. Barzal, 31. Nelson (Palmieri, Pelech), 40. Dobson (Barzal, Horvat), 42. Pulock (Duclair, Nelson) - 31. Goodrow (Rutta). Brankári: Hogberg - Georgijev, strely na bránku: 31:19.







Chicago Blackhawks - Vegas Golden Knights 5:3 (3:1, 1:2, 1:0)



Góly: 16. Reichel (Foligno, Dach), 17. Bertuzzi (Jones, Teräväinen), 20. Hall (Maroon, Donato), 39. Jones (Bedard, Nazar), 45. Bertuzzi (Teräväinen, Jones) - 10. Olofsson (Pietrangelo, Hertl), 29. Hertl (Theodore), 35. Hertl (Theodore, Eichel). Brankári: Mrázek - Samsonov, strely na bránku: 23:35.







Nashville Predators – Minnesota Wild 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)



Góly: 9. Sissons (McCarron, Schenn), 18. Forsberg (O'Reilly, Josi), 21. Stamkos (Forsberg, Josi), 23. Svečkov (Novak), 57. Forsberg, 59. Skjei (Forsberg, Marchessault) - 7. Jiříček (Boldy, Rossi), 43. Boldy (Zuccarello). Brankári: Saros - Fleury, strely na bránku: 38:29.







Utah Hockey Club - St. Louis Blues 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)



Góly: 7. Kesselring (Keller, Cooley), 9. Schmaltz (Keller, Marino), 11. Keller (Cooley), 31. Cooley (Keller, Välimäki) - 3. Tucker (Sundqvist), 22. Neighbours (Holloway, Schenn). Brankári: Ingram - Binnington, strely na bránku: 33:24.







Seattle Kraken - Los Angeles Kings 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)



Góly: 1. Schwartz (Kakko), 8. Schwartz (Beniers, Kakko), 22. Stephenson (Bjorkstrand, Burakovsky), 59. Schwartz (Kakko) - 7. Kempe (Kopitar, Fiala), 19. Spence (Danault, Moore). Brankári: Daccord - Kuemper, strely na bránku: 22:30.







Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 3:2 (3:0, 0:2, 0:0)



Góly: 15. Hughes (Miller), 16. Heinen (Myers, Di Giuseppe), 18. Hughes (Miller, Boeser) - 25. Draisaitl, 34. Draisaitl (Nugent-Hopkins, McDavid). Brankári: Demko - Skinner, strely na bránku: 27:15.







Slováci v akcii:



Tomáš Tatar (New Jersey) 11:00 0 1 1 +1 0 0



Juraj Slafkovský (Montreal) 16:42 0 0 0 -1 1 2



Martin Fehérváry (Washington) 16:10 0 0 0 0 0 2



Martin Pospíšil (Calgary) 14:07 0 0 0 0 1 0



New York 19. januára (TASR) - Hokejisti Toronta vyhrali v noci na nedeľu v zápase zámorskej NHL na ľade Montrealu 7:3. Maple Leafs prehrávali ešte v 30. minúte o tri góly, no skórovali sedemkrát v rade. Do kanadského bodovania sa nezapísal slovenský útočník v drese domácich Juraj Slafkovský ani jeho dvaja krajania Martin Fehérváry (Washington) a Martin Pospíšil (Calgary). V bohatom 15-zápasovom programe sa presadil len Tomáš Tatar, ale jeho asistencia New Jersey nestačila a Devils prehrali s Philadelphiou 1:3.Najproduktívnejší hráč Toronta bol obranca Oliver Ekman-Larsson s presným zásahom a dvoma asistenciami. Švéd vsietil v 45. minúte víťazný gól na priebežných 4:3.povedal pre nhl.com trénerCraig Berube a pochválil Josepha Wolla, ktorý kryl 32 striel. Slafkovský nastúpil v prvom útoku, bol na ľade 16:42 minúty, pripísal si po jednej strele na bránu i bloku a zaznamenal aj dva hity. Stretnutie ukončil s jednou mínuskou a na začiatku prostrednej tretiny si odsedel dve minúty za hru s vysokou hokejkou.dodal obranca Canadiens Mike Matheson. Toronto strelilo dva góly v oslabení, prvýkrát v kariére sa to podarilo Austonovi Matthewsovi, ktorý zvýšil na 5:3 a v početnej nevýhode uzavrel skóre gólom do prázdnej bránky David Kämpf. Obranca Montrealu Lane Hutson zaznamenal asistenciu a bodoval v siedmom zápase za sebou. Stal sa len druhým obrancom v histórii NHL, ktorý mal v nováčikovskej sezóne dve sedemzápasové série s bodom. Pred ním to dokázal Barry Beck v drese Colorado Rockies v ročníku 1977/78.Fehérváryho Washington zdolal Pittsburgh 4:1, slovenský obranca mal ice time 16:10 minúty, rozdal dva hity na konci druhej tretiny išiel na trestnú lavicu za hrubosť. Capitals natiahli bodovú sériu na desať zápasov a so 67 bodmi sú na čele celej NHL. Gól a asistenciu zaznamenali Aliaksej Protas a Pierre-Luc Dubois. Logan Thompson (18 zákrokov) takmer dosiahol tretí shutout za sebou, ale v 52. minúte ho prekonal Bryan Rust. Thompson neinkasoval gól 198 minút a 22 sekúnd, čo je tretia najdlhšia séria v histórii Capitals. "Bola to zábava, ale nejde mi o štatistiky a čisté kontá. Dôležité sú víťazstvá. Chalani hrali vynikajúco, veľmi mi pomáhali," povedal Thompson. Klubový rekord v počte minút bez inkasovaného gólu drží Pat Riggin (203:52 v roku 1984), druhý je Jim Carey (200:04 z roku 1996).Z víťazstva sa tešil aj Popíšil, ktorého Calgary triumfovalo na ľade Winnipegu 3:1. Slovenský útočník strávil na ľade 14:07 minúty a mal po jednej strele na bránku, bloku i hite. Veľkou mierou sa o dôležitý úspech Flames zaslúžil brankár Dustin Wolf, ktorý chytil 38 striel, prekonal ho len Adam Lowry. Jets prerušili trojzápasovú sériu víťazstiev, v ich bránke bol Eric Comrie (19 zákrokov). Pri všetkých góloch Calgary bol Blake Coleman (1+2), skórovali aj Matt Coronato a Andrej Kuzmenko. Pospíšil nazbieral v posledných trinástich zápasoch len dve asistencie, gól strelil naposledy 23. novembra. V 45 dueloch má bilanciu 2+11.Tridsaťštyriročný Tatar bodoval v zámorskej profilige prvýkrát od 29. novembra 2024, zaznamenal desiaty kanadský bod v sezóne. V 42 dueloch má útočník New Jersey bilanciu tri góly a sedem asistencií. V 3. minúte súboja s Philadelphiou bol na začiatku akcie, ktorá vyvrcholila gólovou strelou obrancu Dougieho Hamiltona od modrej čiary. Flyers však skóre otočili a vyhrali 3:1. Tatar nastúpil opäť vo štvrtom útoku ", počas 11 minút na ľade si pripísal aj plusový bod a jeden hit. Devils prehrali tretí zápas za sebou a ôsmy z uplynulých jedenástich,pridali štvrtý triumf z piatich stretnutí./pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/