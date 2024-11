Hollowaya prepustili po zranení z nemocnice, chce hrať proti Utahu

St. Louis 7. novembra (TASR) - Kanadského hokejistu Dylana Hollowaya prepustili z nemocnice, kde strávil noc na pozorovaní. V utorkovom zápase NHL proti Tampe Bay (3:2) ho do krku zasiahla strela pukom a zo štadióna ho odviezli na nosidlách. Útočník St. Louis sa vyhol vážnemu zraneniu, cíti sa dobre a chce hrať už v noci na piatok proti Utahu.



Hollowaya zasiahol puk po tom, čo sa snažil zblokovať strelu Nicka Paula. Bezprostredne po nepríjemnom momente pokračoval v hre, no po príchode na striedačku si jeho spoluhráči všimli, že niečo nie je v poriadku. Zdravotníci oboch tímov sa mu okamžite začali venovať. Napokon ho na nosidlách odniesli do sanitky a následne do nemocnice. V nej zostal celú noc a podstúpil vyšetrenia. Teraz sa už cíti v poriadku a má dobrú naládu. "Iste, bola to desivá situácia. Lekári mi povedali, že puk mi zrejme trafil blúdivý nerv v krku. Hneď po zásahu som vedel, že niečo nie je v poriadku," opisoval situáciu 23-ročný krídelník.



Tréner "bluesmanov" Drew Bannister je opatrný, čo sa týka návratu Hollowaya do zostavy. "Nechceme sa pozerať príliš ďaleko dopredu. Od zranenia neuplynulo ani 12 hodín, budeme to brať deň po dni. Uvidíme, ako sa bude cítiť na druhý deň," povedal Bannister podľa TSN. Holloway by rád nastúpil už v noci na piatok v domácom zápase v Utahu. "Povedali mi, aby som sa 24 hodín vyhol akejkoľvek fyzickej aktivite a potom môžem robiť to, čo zvyčajne. Verím, že nastúpim zajtra, uvidíme," dodal Holloway, ktorý zamieril do St. Louis pred sezónou z Edmontonu. V 13 stretnutiach v drese Blues zaznamenal štyri góly a dve asistencie.