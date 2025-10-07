< sekcia Šport
NHL: Honzek začne sezónu v prvom tíme Calgary
Pospíšil i Huberdeau sa zranili v minulotýždňovom prípravnom stretnutí s Vancouverom (1:8).
Autor TASR
Calgary 7. októbra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Samuel Honzek odštartuje sezónu rovnako ako vlani v prvom tíme Calgary Flames. Klub NHL ho povolal z farmy, keďže na listinu zranených hráčov musel zapísať jeho krajana Martina Pospíšila i ďalšieho útočníka Jonathana Huberdeaua. Flames vstúpia do nového ročníka v noci na štvrtok súbojom na ľade Edmontonu.
Pospíšil i Huberdeau sa zranili v minulotýždňovom prípravnom stretnutí s Vancouverom (1:8). Slovenský útočník síce na druhý deň trénoval s tímom, ale ľad opustil predčasne pre bližšie nešpecifikované problémy. Klub neuviedol bližšie informácie o rozsahu zranení u oboch hráčov. Dvadsaťpäťročný Pospíšil sa vlani udomácnil v kádri Calgary, odohral 81 zápasov a vytvoril si „osobáky“ v počte asistencií (21) aj bodov (25), okrem toho nazbieral aj 84 trestných minút.
Dvadsaťročný Honzek si vlani po vydarenom kempe dokázal vybojovať miesto v otváracej zostave Flames a v úvode sezóny odohral za prvý tím päť zápasov bez bodového zápisu. Túto sezónu mal pôvodne začať vo farmárskom tíme Calgary Wranglers v nižšej zámorskej súťaži AHL. V minulej sezóne v jeho drese absolvoval 52 zápasov v základnej časti s bilanciou osem gólov a 13 asistencií. V dvoch dueloch play off nebodoval.
