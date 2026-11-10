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Honzekov návrat sa blíži, po zranení začal opäť trénovať

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Na snímke vľavo Samuel Honzek (Slovensko) pred brankárom Antoineom Kellerom (Francúzsko) počas zápasu základnej A-skupiny Slovensko - Francúzsko na 88. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švédskom Štokholme 14. mája 2025. Foto: TASR - Jakub Kotian

Spolu s Honzekom trénoval v utorok ako extra hráč aj skúsený útočník Jonathan Huberdeau, ktorý sa vracia po operácii bedrového kĺbu.

Autor TASR
Calgary 10. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Samuel Honzek sa opäť zapojil do tréningového procesu v tíme NHL Calgary Flames. V utorok absolvoval kompletný tréning na ľade prvýkrát od zranenia dolnej časti tela, pre ktoré absentoval od 9. októbra. V najbližšom zápase s New Yorkom Rangers však zrejme ešte nenastúpi, keďže sa pripravoval ako extra hráč mimo štyroch formácií. Na sociálnej sieti X o tom informoval zámorský novinár Pat Steinberg.

Dvadsaťjedenročný krídelník sa naposledy objavil v zostave „plameňov“ v zápase s Coloradom (3:7). Následne ho klub zapísal na listinu zranených hráčov. Jeho zdravotný stav posudzovali lekári z týždňa na týždeň.

Honzek nastúpil v prebiehajúcej sezóne v štyroch zápasoch, v ktorých nebodoval. V priemere odohral vyše 15:39 min. V NHL debutoval v sezóne 2024/2025, celkovo si pripísal v profilige zatiaľ 27 štartov s bilanciou dva góly a dve asistencie.

Spolu s Honzekom trénoval v utorok ako extra hráč aj skúsený útočník Jonathan Huberdeau, ktorý sa vracia po operácii bedrového kĺbu. Honzekov krajan Martin Pospíšil trénoval ako center útoku s Matvejom Gridinom a Ryanom Stromeom, obranca Šimon Nemec nastupoval vo dvojici s Joelom Hanleym.
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