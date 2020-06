Hráč Bostonu mal pozitívny test na koronavírus

Boston 12. júna (TASR) – V tíme bostonských hokejistov, kde pôsobia aj Slováci Zdeno Chára a Jaroslav Halák, mal nemenovaný hráč pozitívny test na nový koronavírus. V rámci plánu NHL na obnovenie súťaže absolvoval ďalšie dva testy na ochorenie COVID-19 a tie už vyšli negatívne.



Generálny manažér Don Sweeney dnes na oficiálnom webe NHL informoval, že hráč nebol v tréningovom zariadení Bruins. Všetci "medvedi", ktorí sa zapojili do druhej fázy reštartu, mali negatívne výsledky testov. Druhá fáza (od 8. júna) je pre hráčov dobrovoľná. Hokejisti, ktorí sa na nej nepotrebujú zúčastniť, môžu zatiaľ trénovať individuálne a počkať si na štart tretej fázy (10. júla), keď sa budú musieť už hlásiť všetci hráči.



Prípravné kempy by mali trvať minimálne tri týždne, takže reštart NHL sa dá očakávať najskôr začiatkom augusta. O tomto termíne však zatiaľ vedenie profiligy nerozhodlo. NHL pauzuje od 12. marca. Základná časť sa už dohrávať nebude a netradičnú vyraďovačku bude hrať 24 tímov, po 12 v každej konferencii. Prvé štyri tímy vo Východnej i Západnej konferencii majú na základe percentuálneho bodového zisku istý priamy postup do 2. kola play off. Boston mal najlepšiu bilanciu v základnej časti a získal Prezidentskú trofej.