NHL: Hráči by mohli začať s tréningom v malých skupinách

Washington 30. apríla (TASR) - Hokejisti z NHL by sa v prípade dodržania prísnych hygienických opatrení mohli od polovice mája vrátiť do tréningového procesu v klubových zariadeniach. Zástupcovia zámorskej profiligy a Hráčskej asociácie (NHLPA) na stredajšom rokovaní nestanovili časový plán ani scenár možného dohratia sezóny, ktorú prerušili v polovici marca pre pandémiu koronavírusu.



V súlade s pokynmi zdravotníckych odborníkov a národných a miestnych orgánov však vydali pokyny rozdelené do dvoch fáz. V prvej odporúčajú hráčom a členom realizačných tímov, aby dodržiavali karanténu. "V druhej fáze by hráči mohli začať v malých skupinách s tréningom. Termín tejto fázy nie je presne stanovený, závisí od vývoja šírenia ochorenia COVID-19. V prípade priaznivej situácie by sme ju mohli spustiť v polovici mája, respektíve na konci mesiaca," uvádza sa v stanovisku NHL.



Základnú časť sezóny prerušili 12. marca. Odvtedy sa nakazilo päť hráčov Ottawy Senators a traja Colorada Avalanche. V USA evidovali vo štvrtok o 7.45 SELČ viac ako 1,06 milióna nakazených a 61.669 mŕtvych. Celosvetovo je v 210 krajinách/územiach potvrdených už vyše 3,22 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 228.000 osôb.