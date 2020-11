NHL: Hráči Columbusu a Las Vegas majú koronavírus

New York 24. novembra (TASR) – Kluby hokejovej NHL Columbus Blue Jackets a Las Vegas Golden Knights museli pre pozitívne prípady na nový koronavírus u svojich hráčov zatvoriť tréningové centrá. Informáciu priniesla agentúra AP.



Las Vegas potvrdilo štyroch nakazených, Columbus počet bližšie špecifikoval. Všetci nastúpili ihneď do povinnej karantény a nemajú vážnejšie zdravotné problémy. Hráči sa v klubových priestoroch individuálne pripravovali na štart novej sezóny, ktorá by sa mal začať 1. januára 2021. Podmienkou je dohoda medzi hráčskou asociáciou a vedením súťaže.