NHL: Hráči sa v minulom týždni podrobili 4256 testom na koronavírus

New York 27. júla (TASR) - Všetky minulotýždňové testy na koronavírus medzi hokejistami zámorskej NHL boli negatívne. Informovalo o tom vedenie profiligy na oficiálnom webe súťaže.



Od 18. do 25. júla sa viac ako 800 hráčov podrobilo celkovo 4256 testom a ani jeden z nich nebol pozitívny. V predošlom období od 13. do 17. júla, teda tesne po otvorení prípravných kempov, evidovala NHL dva pozitívne koronavírusové prípady medzi hráčmi.



Hokejisti a členovia realizačných tímov 24 klubov, ktorých sa týka reštart NHL, odleteli v nedeľu do Toronta a Edmontonu, kde vyvrcholí sezóna. V tzv. hub cities sú izolovaní od zvyšku sveta a každý deň absolvujú testy na COVID-19. Šestnásť tímov (osem v každej konferencii) čaká od soboty 1. augusta predkolo play off, v ktorom budú bojovať o účasť v 1. kole vyraďovačky, najlepších osem tímov po základnej časti zatiaľ bude hrať v dvoch skupinách o čo najlepšie nasadenie v play off.