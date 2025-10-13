Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. október 2025
NHL: Hráči týždňa sú Dorofejev, Pinto a Bobrovskij

Na snímke brankár Sergej Bobrovskij. Foto: TASR/AP

Bobrovskij priviedol v uplynulom týždni obhajcu titulu k trom víťazstvám v rovnakom počte stretnutí.

Autor TASR
New York 13. októbra (TASR) - Hráčmi týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali útočníci Pavel Dorofejev z Vegas Golden Knights, Shane Pinto z Ottawy Senators a brankár Sergej Bobrovskij z Floridy Panthers. V pondelok o tom informovala oficiálna webstránka profiligy.

Za prvú hviezdu týždňa vyhlásili Dorofejeva, 24-ročný ruský krídelník nastrieľal v troch úvodných zápasoch sezóny dokopy päť gólov - najviac v celej lige. Viedol aj štatistiku v počte presilovkových gólov (4). Vegas pomohol k zisku štyroch z možných šiestich bodov. Najviac sa mu vydaril otvárací duel s Los Angeles (5:6 sn), v ktorom sa zaskvel hetrikom.

Pinto zaznamenal v dvoch stretnutiach dokopy päť bodov za štyri góly a jednu asistenciu. Dvadsaťštyriročný americký center sa v zápase proti Tampe Bay pod víťazstvo Senators 5:4 podpísal dvoma presnými zásahmi a asistenciou, dvakrát skóroval aj pri prehre 2:6 s Floridou.

Bobrovskij priviedol v uplynulom týždni obhajcu titulu k trom víťazstvám v rovnakom počte stretnutí. Tridsaťsedemročný ruský brankár stlačil priemer inkasovaných gólov na 1,67 na zápas a dosiahol úspešnosť zásahov 92,5 percenta.
