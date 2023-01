NHL: Hráči týždňa sú Giroux, Nylander a Vasilevskij

New York 30. januára (TASR) - Hráčmi týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali útočníci Claude Giroux z Ottawy, William Nylander z Toronta a brankár Tampy Bay Andrej Vasilevskij. Informovala o tom oficiálna webstránka súťaže.



Prvou hviezdou týždňa sa stal Claude Giroux, ktorý zaznamenal v drese Ottawy Senators 7 bodov (4+3) a pomohol tímu k víťazstvu vo všetkých troch dueloch týždňa. K domácemu víťazstvu nad New Yorkom Islanders (2:1) prispel tridsaťpäťročný center 49. víťazným gólom v profiligovej kariére, ku ktorému pridal jednu asistenciu. Rovnakým spôsobom prispel aj k triumfu 6:2 na ľade Toronta. Tromi bodmi (1+2) sa Giroux blysol pri jednoznačnej výhre svojho tímu v ďalšom kanadskom derby proti Montrealu (5:0). V aktuálnom ročníku nazbieral v 49 zápasoch 47 bodov (19+28).



Aj druhá hviezda, William Nylander si pripísal počas uplynulého týždňa 4 góly a 3 asistencie. Pri víťazstve nad Islanders (5:2) sa zaskvel štyrmi bodmi v druhej tretine. Na triumfe nad New Yorkom Rangers 3:2 po predĺžení sa podieľal asistenciou, ktorá bola 400. bodom švédskeho útočníka v profilige. Skóroval aj pri prehre s Ottawou (2:6) a pri triumfe nad Washingtonom (5:1). Dvadsaťšesťročný krídelník je so ziskom 59 bodov (28+31) spolu s Mitchom Marnerom najproduktívnejší hráč Toronta.



Andrej Vasilevskij zastavil v troch dueloch 96 zo 102 striel a prispel k trom výhram Tampy. Jubilejné 250. víťazstvo si pripísal vo svojom 399. zápase pri výhre 4:2 nad Minnesotou. Proti Bostonu zlikvidoval 37 striel Bruins (3:2). Ruský brankár, ktorý sa zúčastní tento víkend na All Star exhibícii NHL, uzavrel úspešný týždeň 26 úspešnými zákrokmi pri triumfe "bleskov" nad Los Angeles (5:2). V tomto ročníku nastúpil v 36 dueloch, z ktorých vyšiel jeho tím víťazne 23-krát.