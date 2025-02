NHL: Hráči týždňa sú Sorokin, útočník Thompson a obranca Sanderson

New York 3. februára (TASR) - Hráčmi týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali brankár Iľja Sorokin z New Yorku Islanders, útočník Tage Thompson z Buffala Sabres a obranca Jake Sanderson z Ottawy Senators. Informovala o tom oficiálna webstránka súťaže.



Sorokin prispel v hodnotenom období k víťazstvám v troch zo štyroch stretnutí Islanders. Dosiahol v nich priemer 1,33 inkasovaného gólu na zápas a percentuálnu úspešnosť zákrokov 95,3 s jedným shutoutom proti Philadelphii. Bolo to jeho 21. čisté konto v kariére v NHL a natiahol svoju osobnú sériu na päť víťazstiev.



Center "šablí" Thompson nazbieral v uplynulom týždni v troch dueloch až osem bodov (4+4), najviac spomedzi všetkých hráčov. Navyše si pripísal deväť plusových bodov a jeho tím bol bodovo stopercentný. K triumfu 7:2 nad Bostonom prispel siedmym hetrikom v kariére. Proti New Jersey Devils (4:3) mal bilanciu 1+2 a prekonal métu 300 bodov v profilige.



Sanderson si v dvoch dueloch Ottawy pripísal šesť bodov (2+4). Proti Minnesote pri výhre 6:0 odohral doteraz svoj najlepší duel v NHL, keď mal bilanciu 1+3 a prehupol sa cez hranicu 100 bodov v zámorskej súťaži.