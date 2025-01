NHL: Hráči týždňa sú útočníci Pastrňák, McTavish a Hayton

New York 27. januára (TASR) - Hráčmi uplynulého týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali útočníci David Pastrňák z Bostonu, Mason McTavish z Anaheimu a center Utahu Barrett Hayton. Informovala o tom oficiálna webová stránka profiligy.



Za prvú hviezdu vyhlásili Pastrňáka, ktorý potiahol svoj tím tromi gólmi a piatimi asistenciami za domácimi víťazstvami nad San Jose Sharks (6:3), Ottawou (2:0) a Coloradom (3:1). Bod za gólovú prihrávku si pripísal aj pri prehre na ľade New Jersey (1:5). Proti San Jose zaznamenal svoj šiesty trojbodový duel v tejto sezóne. Pastrňák natiahol bodovú sériu už na sedem stretnutí, z toho v šiestich prípadoch získal minimálne dva body. Po nie príliš vydarenom úvode sezóny sa posúva v celkovom bodovaní, na konte má za 51 zápasov dovedna 59 bodov (24+35), čo mu stačí na deviatu priečku v produktivite hráčov.



McTavish sa blysol piatimi gólmi v troch súbojoch. Najskôr raz skóroval pri prehre 2:5 s Floridou, následne sa dvakrát presadil v dueloch proti Pittsburghu (5:1) a Nashvillom (5:2). Za úvodných 40 stretnutí pritom 21-ročný kanadský center strelil iba šesť gólov. Celkovo má na konte 11 presných zásahov a 13 asistencií.



Honor tretej hviezdy si vyslúžil Hayton, ktorý nazbieral šesť bodov (4+2) v štyroch dueloch a doviedol tím zo Salt Lake City k dvom víťazstvám. Týždeň otvoril rozhodujúcim gólom a dvoma asistenciami proti Winnipegu (5:2) a víťazný presný zásah prišiel z jeho hokejky aj do siete Minnesoty (4:0). V doterajšom priebehu sezóny odohral 49 zápasov a v nich zaznamenal 26 bodov (12+14).