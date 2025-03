NHL: Hráči týždňa sú Vasilevskij, Hintz a Suzuki

New York 3. marca (TASR) - Hráčmi týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali brankár Andrej Vasilevskij z Tampy Bay a útočníci Roope Hintz z Dallasu a Nick Suzuki z Montrealu. V pondelok o tom informovala oficiálna webstránka profiligy.



Honor prvej hviezdy patrí Vasilevskému. Tridsaťročný ruský brankár počas uplynulého týždňa pomohol Tampe k trom víťazstvám v troch zápasoch, pričom zastavil 71 zo 73 striel, ktoré na neho smerovali. Spoluhráč slovenského obrancu Erika Černáka stlačil pritom priemer inkasovaného gólu na zápas na 0,67 a dosiahol úspešnosť zásahov 97,3 percenta. V súboji proti Calgary si udržal čisté konto (3:0). Aj vďaka nemu hráči Lightning predĺžili sériu víťazstiev na číslo osem.



Dvadsaťosemročný Hintz nazbieral v sledovanom období deväť bodov (2+7) v troch dueloch a podieľal sa na dvoch výhrach Dallasu. So štyrmi asistenciami v zápase s Los Angeles (6:2) si utvoril nové osobné maximum. Štvorbodový výkon (1+3) zopakoval pri triumfe nad St. Louis (6:3). Fínsky center sa stal iba druhým hráčom v histórii klubu, ktorý zaznamenal dva štvorbodové zápasy za sebou, napodobnil zápis Tylera Seguina z októbra 2018.



Suzuki si počas troch stretnutí v uplynulom týždni pripísal na konto sedem kanadských bodov za tri góly a štyri asistencie. Dvadsaťpäťročný kanadský center pomohol Montrealu k trom víťazstvám, vďaka ktorým Canadiens stále živia nádej na play off. Spoluhráč slovenského útočníka Juraja Slafkovského zaznamenal trojbodové výkony v dueloch proti Caroline (4:0) i San Jose (4:3).