Hráči NHL v domácej karanténe až do 15. apríla

New York 31. marca (TASR) – Vedenie zámorskej hokejovej NHL dnes predĺžilo termín pre hráčov v domácej karanténe až do 15. apríla. Doteraz platil do 4. apríla. Je to signál, že profiliga počíta s dlhšou prestávkou pre pandémiu koronavíusu.



Zástupca komisára NHL Bill Daly o tom informoval agentúru AP elektronickou poštou. Súťaž prerušili 12. marca až do odvolania. Do konca základnej časti súťaže zostáva odohrať 189 zápasov. Dlhodobá časť sa mala skončiť 5. apríla, o dva dni neskôr mali odštartovať vyraďovacie súboje.



V zámorí stoja aj basketbalová NBA, futbalová MLS, štart sezóny v bejzbalovej MLB mal byť 26. marca, ale presunuli ho o dva týždne.



V USA dosiaľ na následky nového koronavírusu zomrelo viac ako 3500 ľudí, počet infikovaných presiahol 180 000.